Little Nightmares 2 Enhanced Edition esce a sorpresa su PC, PS5 e Xbox Series X/S

Dopo aver celebrato a marzo il raggiungimento del primo milione di copie vendute di Little Nightmares 2, Bandai Namco presenzia alla Gamescom 2021 per annunciare l'arrivo a sorpresa di Little Nightmares 2 Enhanced Edition su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La splendida avventura a tinte horror degli Studi Tarsier riceve così un importante aggiornamento che ottimizza Little Nightmares 2 alle funzionalità e all'hardware più evoluto dei PC gaming più moderni e delle piattaforme casalinghe di ultima generazione.

In questa sua nuova veste, Little Nightmares 2 vanta un comparto grafico reso ancora più immersivo e realistico dall'adozione dei riflessi gestiti in tempo reale tramite la tecnica del Ray Tracing, in aggiunta ad un sistema più avanzato per renderizzare le ombre volumetriche e miglioramenti ulteriori che coinvolgono, ad esempio, gli effetti particellari. La nuova versione del platform horror a vocazione narrativa degli sviluppatori svedesi degli studi Tarsier introduce anche l'Audio 3D con supporto alle configurazioni 5.1 e 7.1.

Nel video di lancio confezionato da Bandai Namco si sottolinea infine che i possessori di Little Nightmares 2 su PC, Xbox One o PC possono ricevere le migliorie della Enhanced Edition in via del tutto gratuita con un aggiornamento che, in teoria, dovrebbe essere già disponibile in download su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Prima di lasciarvi al trailer di cui sopra, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Little Nightmares 2.