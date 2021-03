Little Nightmares 2 festeggia il milione di copie vendute, nuovo record per Bandai Namco

Bandai Namco Entertainment Europe ha festeggiato oggi un importante traguardo per Little Nightmares 2. La piccola perla sviluppata da Tarsier Studio ha infatti raggiunto quota un milione di copie vendute ad un mese dal lancio.

Come annunciato in un comunicato stampa, Little Nightmares 2 è infatti "il primo titolo sviluppato da Bandai Namco Entertainment Europe ad aver raggiunto un milione di copie vendute in questo lasso di tempo". Il gioco ha esordito lo scorso 11 febbraio ed è stato accolto positivamente dal pubblico e dalla critica. Per celebrare il successo è intervenuto anche Herve Hoerdt, Senior Vice President Marketing di Bandai Namco: "Siamo molto orgogliosi del successo di Little Nightmares e davvero grati per come i fan hanno abbracciato il suo universo di giochi e fumetti, impegnando le loro menti per trovare le teorie più folli sul gioco. Queste sono due importanti pietre miliari per il franchise che abbiamo coltivato e cresciuto all'interno di Bandai Namco Europe e non sarebbe stato possibile senza il supporto dei fan. Non vediamo l'ora di condividere altre novità sull'universo di Little Nightmares".

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Little Nightmares 2 da leggere rigorosamente con la nuova canzone di Venz dedicata al titolo.