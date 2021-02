Little Nightmares 2 sarà gratis su Google Stadia Pro fin dal day-one

Il comunicato di Bandai Namco Entertainment che ha accompagnato il trailer di lancio di Little Nightmares 2 ha portato con sé una notizia davvero inaspettata. Little Nightmares 2 verrà pubblicato l'11 febbraio anche su Google Stadia, e sarà gratis fin dal lancio per tutti gli abbonati a Stadia Pro.

Dopo la chiusura degli studi interni di Stadia, Google aveva promesso una maggiore attenzione verso le terze parti, e a quanto pare i primi frutti di questa strategia stanno già cominciando a concretizzarsi. Abbiamo inoltre scoperto che il porting di Little Nightmares 2 per Google Stadia è stato curato da Supermassive Games, gli autori di Until Dawn e degli episodi della Dark Pictures Anthology (Man of Medan e Little Hope), questi ultimi pubblicati proprio da Bandai Namco.

Little Nightmares 2 uscirà l'11 febbraio anche su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, piattaforme sulle quali è anche possibile scaricare una demo. L'aggiornamento per PS5 e Xbox Series X sarà invece lanciato nel corso del 2021 e messo a disposizione gratuitamente di tutti i possessori del gioco sulle rispettive console della generazione precedente. In attesa del lancio del gioco, vi invitiamo a leggere la recensione di Little Nightmares 2 curata dal nostro Marco Mottura e a guardare il trailer di lancio in apertura di notizia.