Little Nightmares 2 inquieta nel trailer di lancio: Mono, Six e oscuri incubi

In attesa della pubblicazione di Little Nightmares II, in programma per domani giovedì 11 febbraio, i giocatori possono avere un primo assaggio delle atmosfere della cupa produzione.

Bandai Namco e Tarsier Studio hanno infatti pubblicato l'inquietante trailer di lancio dell'avventura horror, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il piccolo Mono e la misteriosa Six - di ritorno per l'occasione dai piccoli incubi del primo Little Nightmares - dovranno fronteggiare insieme un mondo popolato di oscure minacce, claustrofobiche atmosfere e misteri avvolgenti. Per cercare di abbandonare l'universo profondamente distorto nel quale si sono ritrovati intrappolati, i due bambini dovranno cooperare, sfuggendo a ombre portatrici di morte che si aggirano nella penombra.



In attesa di potersi avventurare in Little Nightmares 2 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dall'11 febbraio (e più tardi nel 2021 in versione PS5 e Xbox Series X), ricordiamo agli appassionati che questa sera è in programma una speciale diretta di Everyeye con Little Nightmares 2. A partire dalle ore 20:00, il Canale Twitch di Everyeye sarà lieto di accogliervi per una serata in compagnia per condividere nuovi piccoli incubi. Nel frattempo, sulle nostre pagine trovate già la recensione di Little Nightmares 2 redatta con passione da Marco Mottura.