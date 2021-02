Little Nightmares 2: il mentalista Derren Brown racconta l'avventura horror

Sullo sfondo delle atmosfere spettrali di Little Nightmares 2, l'illusionista Derren Brown racconta i piccoli brividi dell'ultima avventura horror di Bandai Namco in un video che, tra colpi di scena e sorprese inquietanti, invita a riflettere sull'esperienza da vivere nel prossimo titolo firmato dagli studi Tarsier.

Nel filmato, il celebre mentalista che ha già collaborato in passato con Bandai Namco per il progetto di Get Even condivide tutta una serie di riflessioni sugli incubi e sul loro significato. Le considerazioni di Brown sono accompagnate da alcuni spezzoni di gameplay che offrono un assaggio dell'esperienza fruibile nei panni di Mono e Six.

L'inquietudine crescente che si avverte ammirando questo video è la perfetta rappresentazione dell'impegno profuso dagli sviluppatori svedesi per catturare le attenzioni degli appassionati in attesa ce si faccia l'11 febbraio, con l'uscita di Little Nightmares 2 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e, in una versione ottimizzata per piattaforme di ultima generazione, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

A questo punto non ci resta che lasciarvi all'ultimo filmato di Bandai Namco con l'illusionista Derren Brown e, qualora ve lo foste perso, al nostro nuovo viaggio in Little Nightmares 2 prima della recensione.