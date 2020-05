Little Nightmares: 2 milioni di copie vendute, presto gratis con Stadia Pro

Bandai Namco Entertainment ha appena annunciato che Little Nightmares ha raggiunto le due milioni di copie vendute in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, piattaforme sulle quali è attualmente disponibile.

Il suo bacino d'utenza è destinato ad allargarsi ulteriormente molto presto, dal momento che a partire dal primo giugno sarà disponibile anche su Google Stadia. Le buone notizie non terminano qui, poiché la versione standard dell'opera platform-puzzle horror di Tarsier Studios entrerà immediatamente a far parte della selezione di Stadia Pro. Tutti gli abbonati - anche coloro che stanno usufruendo della prova gratis di Stadia Pro - potranno aggiungerlo alla propria raccolta senza alcun costo aggiuntivo, ed eventualmente acquistare a parte Secrets of the Maw, una raccolta di tre storie aggiuntive. Gli utenti privi di Stadia Pro potranno invece acquistare la Little Nightmares Complete Edition, che contiene il gioco base e i DLC.

"È stato straordinario vedere questo nuovo franchise prendere vita tra le reazioni e il supporto dei fan", ha dichiarato Lucas Roussel, Producer di Little Nightmares. "Con Google Stadia, ancora più utenti potranno giocare al titolo e la nostra community continuerà a crescere. Attualmente siamo interamente concentrati su Little Nightmares II e non vediamo l’ora di dare a tutti i fan maggiori informazioni sul gioco per quest’estate".

Ne approfittiamo per ricordarvi che il sequel Little Nightmares 2, annunciato alla Gamescom 2019, è atteso invece nel corso del 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.