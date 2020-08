Little Nightmares 2 si mostra in un lungo filmato di gameplay

A poche ore dall'annuncio della data d'uscita di Little Nightmares 2 all'Opening Night Live della Gamescom 2020, Bandai Namco ha pubblicato un nuovo e lungo filmato di gameplay dedicato al sequel dell'horror in sviluppo presso Tarsier Studios.

Il video in questione, pubblicato sul canale YouTube ufficiale del publisher, ci mostra 15 minuti di gameplay durante i quali possiamo vedere in azione la piccola protagonista Six, aggirarsi per luoghi spaventosi e pieni di pericoli per poi affrontare una serie di enigmi in compagnia di un nuovo alleato il cui nome sembra essere Mono.

Vi ricordiamo che Little Nightmares II arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 11 febbraio 20221 sulle seguenti piattaforma: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (solo su Steam). Pare inoltre che il gioco sia previsto anche sulle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Series X in un secondo momento.

Sulle nostre pagine potete trovare anche l'anteprima di Little Nightmares 2 a cura di Giuseppe Arace, che ha avuto l'opportunità di provare con mano l'avventura.