Little Nightmares 2: una nuova avventura horror tutta da vivere

Little Nightmares 2 è il sequel dell'acclamata avventura horror targata Tarsier Studios, uscita nel 2017. Come se la cava il nuovo episodio della serie Bandai Namco?

Dopo averci ammaliati con le sue atmosfere ansiogene grazie all'ultima prova condotta in compagnia degli studi Tarsier, la reinterpretazione interattiva dei Piccoli Incubi a marchio Bandai Namco conferma quanto di buono si è intravisto di recente.

Alla personalità artistica che traspare con tutta la sua evidenza in ogni filmato confezionato dagli sviluppatori svedesi, va infatti ad aggiungersi una realizzazione tecnica quantomai solida e un impianto di gioco che danza con angosciante e irresistibile coerenza tra gli eventi che si dipanano nel corso dell'avventura. Peccato solo per i passi falsi commessi nel bilanciamento del livello di sfida, una sbavatura che viene però controbilanciata dalla qualità dell'esperienza complessiva e dal rapporto qualità/prezzo a dir poco vantaggioso.

Per saperne di più su questa piccola grande gemma dell'esperienza platform adventure a tinte oscure, vi consigliamo di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Little Nightmares 2 a firma di Marco Mottura, nell'attesa che si faccia l'11 febbraio per poter indossare i panni di Mono e Six su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S.