Little Nightmares 2: nuove sequenze di gameplay in arrivo

Durante la Gamescom Opening Night Live, Bandai Namco ha annunciato la data di uscita di Little Nightmares 2, oltre ad aver svelato nuove sequenze di gameplay. Ulteriori novità in tal senso sono previste per la giornata di oggi, venerdì 28 agosto.

"Il gioco farà prendere il controllo di Mono, un giovane ragazzo intrappolato in un mondo distorto e che sarà accompagnato da Six, protagonista del primo gioco e controllata dal computer in questo nuovo capitolo. I giocatori dovranno collaborare con Six per risolvere gli enigmi, scoprire i segreti più cupi del mondo di gioco e fuggire dai suoi mostruosi abitati, come il terribile Cacciatore o la grottesca Insegnante."

Bandai Namco fa sapere che oggi pomeriggio durante lo show Gamescom Studio gli sviluppatori mostreranno alcuni passaggi del primo livello, Wilderness, visibile al pubblico per la prima volta in assoluto. Little Nightmares 2 è atteso per l'11 febbraio 2021 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X, con supporto per l'aggiornamento gratuito da PS4 e Xbox One.