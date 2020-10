Little Nightmares 2 nel nuovo trailer di Halloween; update gratis per PS5 e Xbox Series X

A pochi giorni dalla ricorrenza più spaventosa dell'anno, Bandai Namco e Tarsier Studios non si sono lasciati sfuggire l'opportunità di pubblicare un nuovo trailer per Little Nightmares 2.

Il nuovo trailer di Little Nightmares 2 ci porta alla scoperta dell'Ospedale: Mono e Six, i due protagonisti dell'avventura, dovranno farsi strada tra numerosi orrori e fronteggiare gli innocenti abitanti di quello che è stato definito come uno dei livelli più terrificanti del gioco. Trovate il trailer in apertura di notizia, buona visione!

Little Nightmares 2, ricordiamo, sarà disponibile dall’11 febbraio 2021 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, e successivamente anche per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I giocatori che lo acquisteranno su PS4 e Xbox One riceveranno l'aggiornamento grafico sulle console di prossima generazione in via del tutto gratuita. Bandai Namco ne ha inoltre approfittato per ricordarci che è possibile prenotare la Day One o la TV Edition di Little Nightmares 2 presso i rivenditori. Visitando il sito BNEE E-Commerce Store è inoltre possibile avere il portachiavi di Mono in aggiunta alla prenotazione della Day One Edition e un art 3D lenticolare per la TV Edition.