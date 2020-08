Little Nightmares 2 anche su PS5 e Xbox Series X: data nel nuovo gameplay trailer!

Dopo l'annuncio di Little Nightmares 2 alla Gamescom dello scorso anno, il titolo firmato Bandai Namco torna a mostrarsi in occasione della cerimonia di apertura della Gamescom 2020.

Dall'Opening Night Live condotta da Geoff Keighley l'avventura a tinte cupe torna a mostrarsi in un gameplay trailer dalle atmosfere oscure. Sviluppato da Tarsier Studios, il gioco tornerà a porre i giocatori nei panni della piccola Six, alla quale andrà ad affiancarsi un nuovo personaggio: Mono. Sfruttando la vetrina digitale dello show condotto dal giornalista canadese, Little Nightmares 2 si presenta nuovamente al pubblico grazie al filmato che potete visionare direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare?

Ma non solo un assaggio del gameplay, il trailer conferma anche la natura cross-gen della produzione e la prima data di uscita. Little Nightmares II arriva su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch l'11 febbraio 2021. Più tardi nello stesso anno, il gioco approderà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Per maggiori dettagli sul gioco, sulle nostre pagine trovate una ricca intervista agli autori di Little Nightmares 2.