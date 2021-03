Little Nightmares 2: disponibile ora Quanto Male Fa, il nuovo singolo di Venz

Come promesso esce oggi su YouTube e Spotify il nuovo singolo di Venz dedicato a Little Nightmares 2, una nuova canzone sui videogiochi dopo la buona accoglienza riservata a diVergent, pezzo a tema Cyberpunk 2077 pubblicato a febbraio.

Venz presenta la sua nuova opera con queste parole: "Quanto Male Fa è il mio secondo singolo in collaborazione con Everyeye. Il pezzo riprende -in tutta la sua interezza- le tematiche e il mood di Little Nightmares 2; è stato bello potermi riflettere in alcuni scorci dell'opera, spero lo stesso possa accadere a voi ascoltando il brano: contiene buona parte delle mie paure e debolezze messe a nudo."



Quanto Male Fa è disponibile ora su Spotify e sul canale YouTube di Everyeye sotto forma di Lyric Video che potete vedere anche qui sopra nella sua interezza. E non dimenticate di seguire Venz su Instagram per essere sempre aggiornati sulla sua produzione musicale... un piccolo spoiler? La prossima canzone sarà su Monster Hunter Rise ma non vogliamo dirvi di più per il momento, preferiamo lasciarvi all'ascolto di Quanto Male Fa, aggiungetela alle vostre playlist e condividetela nelle storie di Instagram, Venz ha bisogno anche del vostro supporto per crescere e arrivare alle orecchie di un pubblico sempre più vasto.