Little Nightmares 2: la soluzione dell'enigma degli scacchi nel Capitolo 2

In Little Nightmares 2, puzzle-game horror di Tarsier Studios, gli enigmi da risolvere sono molti e richiedono abilità e creatività in egual misura. Alcuni devono essere necessariamente superati per poter proseguire nell'avventura di Mono e Six: quello della scacchiera nel capitolo 2 va risolto per ottenere una chiave molto importante.

Come risolvere l'enigma degli scacchi

Questo enigma arriva piuttosto in fretta nel gioco, essendo nel bel mezzo del secondo capitolo, quello della scuola. Per risolverlo, dovrete rimettere insieme tre pezzi degli scacchi (un re, una regina e una torre) ma, nonostante il gioco stesso fornisca la soluzione visiva, potrebbe non essere semplice. Ecco come dovete procedere per impiegare meno tempo possibile e recuperare la chiave che serve per continuare.

Il telo per proiettore

Dopo che sarete riusciti a scappare dall'insegnante, vi ritroverete a salire le scale verso una stanza al piano di sopra. Per aprire la porta dovrete assemblare un pezzo di scacchi che serve a raggiungere la maniglia; all'interno, sarete accolti da un'inquietante scacchiera formato extra-large.

Andate in basso a destra percorrendo un breve corridoio che vi porterà appena al di sotto di un telo per proiettore appeso alla parete di legno. Saltate e appendetevi alla maniglia per farlo arrotolare verso l'alto, scoprendo così la soluzione dell'enigma degli scacchi grazie a un disegno che si nascondeva dietro.

La torre

Tornate indietro e uscite dalla stanza: la torre è proprio il pezzo che avete usato per aprire la porta all'inizio. Raccoglietela e piazzatela sulla casella nera sinistra più vicina al tavolino.

Il re

Adesso usate la torre appena posizionate per arrampicarvi sul tavolino a sinistra e raggiungere così il secondo pezzo dell'enigma, il re. Una volta preso saltate giù e piazzatelo sul pezzo al centro della scacchiera.

Ora tornate alla torre. Prendete la parte superiore del pezzo e portatela dall'altro lato della scacchiera per piazzarlo sul pezzo bianco a metà, sul bordo destro del tavolo da gioco.

La regina

Adesso dirigetevi di nuovo in basso a destra, dove avete visto la parete con la soluzione disegnata. C'è un tavolino sotto la finestra a destra, arrampicatevi là e prendete l'ultimo pezzo, la regina. Portatela indietro alla scacchiera e piazzatela sul pezzo sotto il tavolino a sinistra, proprio dove avevate messo prima la torre. Una volta fatto, vedrete una lampada a muro illuminarsi sulla parete destra della stanza.

La chiave

Dirigetevi a destra e usate la torre per arrampicarvi sul tavolino sotto la lampada. Saltate e aggrappatevi a essa, facendola scattare: questo aprirà una porta segreta dietro gli scaffali sul fondo della stanza, che nasconde al suo interno la chiave. Recuperatela e tornate al piano di sotto per sbloccare la porta e procedere!

Adesso sapete come risolvere l'enigma degli scacchi nel Capitolo 2. Nel gioco sono presenti molti collezionabili: tra le nostre pagine trovate anche una guida per trovare i cappelli di Little Nightmares 2.