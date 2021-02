Little Nightmares 2: Tarsier svilupperà altre IP, il sequel dipenderà da Bandai Namco

Nel corso di un'intervista concessa a IGN.com da Andreas Johnsson, l'amministratore delegato degli studi Tarsier ha discusso del successo di Little Nightmares 2 e spiegato che il suo team, d'ora in avanti, svilupperà nuove IP. Starà quindi a Bandai Namco decidere se proseguire o meno l'esperienza horror.

Il CEO della software house svedese ritiene giusto sottolineare come "negli ultimi sei anni, la nostra missione è stata quella di creare mondi affascinanti. Little Nightmares è stato il nostro primo tentativo in tal senso, ed è stato un enorme successo. Adoro come questa serie sia riuscita negli ultimi anni ad appassionare così tanti giocatori. La nostra collaborazione con Bandai Namco Entertainment Europe è stata estremamente soddisfacente, hanno assecondato la nostra visione creativa e preso a cuore le nostre idee folli e ambiziose".

Proprio in ragione di questa visione che spinge Tarsier a guardare al futuro per dare vita a nuovi mondi interattivi, Johnsson spiega che "ci lasceremo il mondo di Little Nightmares alle spalle". A detta del boss dell'azienda europea, tale decisione è stata presa anche in funzione del matrimonio tra Tarsier Studios e THQ Nordic avvenuto a fine 2019, e quindi dell'ingresso della sua compagnia nella galassia di sussidiarie di Embracer Group.

Interpellati dai redattori di IGN.com, i portavoce di Bandai Namco hanno esposto il punto di vista del colosso del publishing videoludico specificando come "non abbiamo nulla da annunciare in questo momento, ma dal momento che abbiamo ricevuto così tanto amore dai fan di tutto il mondo con l'uscita di Little Nightmares 2 non possiamo che sentirci stimolati e spronati a fornire più contenuti su questa IP in futuro".