Little Nightmares 2 con update nextgen: PS5 e Xbox Series X/S a confronto nel video di DF

Approfittando del lancio a sorpresa dell'update nextgen di Little Nightmares 2 Enhanced Edition su PS5 e Xbox Series X/S, gli analisti di Digital Foundry hanno condotto dei test concretizzatisi nella più classica delle video comparative tra grafica, risoluzione e framerate.

L'aggiornamento di Little Nightmares 2, scaricabile gratuitamente su entrambe le famiglie di console Sony e Microsoft, ottimizza la splendida avventura horror dei Tarsier Studios all'hardware di ultima generazione per introdurre dei riflessi in Ray Tracing, ombre volumetriche più evolute, migliorie agli effetti particellari e l'Audio 3D 5.1. e 7.1.

Il team di Digital Foundry si sofferma però sulle differenze e sulle analogie prestazionali nelle due modalità grafiche implementate da Tarsier. Dalle prove di DF emerge il diverso approccio adottato nella gestione della modalità 4K a 30fps: su PS5, lo scaling dinamico opera in un range di risoluzioni che scende fino ai 1684p, diversamente da quanto avviene su Xbox Series X dove la forbice minima dello scaler risulta essere di 1890p.

Il leggero vantaggio prestazionale della console Microsoft viene però limitato da un utilizzo meno estensivo del Ray Tracing, con modelli poligonali e fondali che, a volte, ricorrono al più tradizionale e leggero SSR (screen space reflection) per garantire il target del framerate dichiarato da ciascuna delle due modalità grafiche. Quanto alla versione Xbox Series S, i benefici apportati dall'update gratuito permettono agli appassionati di Little Nightmares 2 di giocare sulla "console nextgen economica" di Microsoft in 1440p a 30fps in modalità Risoluzione e in 972p a 60fps in modalità Prestazioni, anche qui con upscaling dinamico legato al monitor e alla TV utilizzata.