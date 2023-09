Little Nightmares 3: l'avventura horror avrà la coop a schermo condiviso?

Di ritorno dalla Gamescom 2023 con il video da urlo di Little Nightmares 3, Supermassive Games si rimette al lavoro per dare forma al prossimo atto dell'avventura horror. Ai microfoni di GamesRadar, Coralie Feniello di Bandai Namco fornisce dei chiarimenti sulla presenza o meno della coop a schermo condiviso.

La produttrice di Bandai Namco esordisce nel suo discorso affermando che "la cooperativa è sempre stata una delle funzionalità più richieste dai nostri fan, quindi per noi era davvero importante integrarla in Little Nightmares 3. Grazie ad essa, penso che i giocatori sperimenteranno un'esperienza ancora più immersiva".

Feniello spiega altresì che "vogliamo davvero che i giocatori vivano questa nuova esperienza nel modo in cui desiderano. Ecco perché abbiamo mantenuto la modalità singleplayer, così se non vorrete sfruttare le funzionalità offerte dalla cooperativa online potrete sempre divertirvi".

Alle dichiarazioni della produttrice di Bandai Namco si aggiungono i chiarimenti offerti dal Game Director di Supermassive Games, Wayne Garland: "La cooperativa a schermo condiviso rientrava tra le funzionalità a cui pensavamo all'inizio dello sviluppo, ma alla fine abbiamo optato per la sola cooperativa online poiché volevamo rimanere fedeli all'esperienza originaria, piuttosto che proporre un sistema di gioco 'da divano' più affine ai party game che non avrebbe garantito il medesimo livello di coinvolgimento e tensione".

Il terzo capitolo 'maggiore' dell'avventura horror di Little Nightmares sarà disponibile nel 2024 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Little Nightmares 3, piccoli incubi per grandi ambizioni.