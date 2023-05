Little Nightmares 3 avvistato? Il sequel spunta su LinkedIn!

In seguito all'acquisizione da parte di Embracer Group, Tarsier Studios ha iniziato a lavorare a una nuova IP, mentre la proprietà intellettuale di Little Nightmares è rimasta nelle mani di Bandai Namco.

Con oltre dodici milioni di copie vendute per Little Nightmares 2 era difficile immaginare che la serie potesse restare dormiente a lungo presso il catalogo del publisher giapponese. E in effetti ora spuntano alcuni primi indizi in merito all'avvio dei lavori su di un Little Nightmares 3. La serie videoludica è infatti apparsa in un interessante annuncio di lavoro pubblicato su LinkedIn e firmato da Bandai Namco Europe.

Indirizzata a un aspirante Assistente di produzione, l'offerta cita espressamente l'IP ideata da Tarsier Studios. La descrizione della posizione lavorativa non conferma a chiare lettere l'avvio dei lavori su di un terzo capitolo della serie, ma ogni dettaglio contenuto in essa lascia intendere che lo sviluppo di un nuovo gioco di Little Nightmares è attualmente in corso. Il futuro Assistente di produzione dovrà infatti occuparsi del rispetto delle scadenze assegnate a un misterioso progetto, con tanto di "confronti tra la resa del videogioco su differenti piattaforme". Al professionista sarà inoltre richiesto di interfacciarsi con le agenzie di classificazione e con professionisti della localizzazione videoludica.



La possibilità di veder arrivare a breve un annuncio di Little Nightmares 3 non sembra dunque lontana: cosa vorreste vedere in questo sequel?