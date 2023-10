Little Nightmares 3 e la coop: Low e Alone esplorano la Necropoli nel nuovo gameplay

A due mesi di distanza dall'ultimo video sulle atmosfere da incubo di Little Nightmares 3, Bandai Namco e Supermassive Games riaprono una finestra sulla dimensione platform horror di questa ormai celebre IP con un filmato che si focalizza sul gameplay cooperativo.

L'ultimo filmato propostoci dagli autori delle avventure a tinte oscure di The Dark Pictures Anthology prende ci permette così di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto dal team di Guildford per evolvere le meccaniche di gameplay e le dinamiche narrative dei precedenti capitoli firmati dagli studi Tarsier.

Lontani dalle Fauci dei passati episodi di Little Nightmares, il dinamico duo composto da Low e Alone dovrà esplorare tutta una serie di ambientazioni inedite come la Necropoli ritratta in questo nuovo video di gameplay della durata di circa 18 minuti. Il prossimo platform adventure a vocazione horror di Bandai Namco aprirà quindi una finestra su un angolo sconosciuto del Nulla, il terrorizzante multiverso da dover visitare insieme ai due protagonisti di Little Nightmares 3 nel corso del 2024.

In attesa di conoscerne la data di lancio ufficiale su PC, PS4, Xbox One, Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, vi lasciamo in compagnia del nuovo video e, qualora ve lo foste perso, del nostro speciale su Little Nightmares 3 come cambia un incubo tra mostri, coop e orrore.