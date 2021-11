Little Nightmares 3 si farà? Bandai Namco assume un responsabile per l'IP

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione a sorpresa di Little Nightmares 2 Enhanced Edition su PlayStation 5, PC e Xbox Series X|S, sembra che il percorso della serie non si sia ancora concluso.

A suggerirlo, è un interessante annuncio di lavoro pubblicato da Bandai Namco. La divisione europea del colosso videoludico è infatti in cerca di un Worldwide Brand Manager, che possa occuparsi proprio della gestione dell'IP a livello mondiale. Il candidato ideale entrerà a far parte del Content Creation & Publishing Team di Bandai Namco Europa, dove andrà ad occuparsi del futuro di Little Nightmares a 360°.

Nel descrivere l'incarico professionale, l'offerta di lavoro cita infatti "tutte le incarnazioni" della serie, identificata come di assoluto rilievo per il publisher. Nello specifico, la posizione aperta cita merchandising e comunicazione transmediale, ma anche e soprattutto videogiochi. Con la conferma di oltre 7 milioni di copie già vendute per la serie horror, sembra dunque che Bandai Namco non sia intenzionata a concludere la saga con l'apprezzato Little Nightmares 2.



Dopo l'annuncio della decisione di Tarsier Studio di abbandonare il mondo di Little Nightmares, del resto, il destino dell'IP è totalmente nelle mani di Bandai Namco, che potrà decidere in autonomia se e come realizzare un Little Nightmares 3.