Little Nightmares 3 può essere giocato anche come primo capitolo della saga

Coralie Feniello, producer di Little Nightmares 3, risponde in video ad alcune delle domande più frequenti sul gioco, soffermandosi su aspetti come le novità salienti, i luoghi in cui è ambientato e la modalità co-op.

La premessa nel video apre con un'informazione importante per chiunque desideri approcciarsi a questo terzo episodio della saga: non sarà necessario aver giocato i precedenti per potersi godere Little Nightmares 3.

Come di consueto, naturalmente, chi ha completato le avventure precedenti non mancherà di individuare nel gioco alcuni segreti e alcuni nodi che ricollegheranno fra loro le storie.

Anche questa terza iterazione è ambientata in Nowhere, al pari dei precedenti, e questa volta dovremo esplorare la Spirale, un concentrato di luoghi inquietanti. Ogni capitolo di gioco proporrà location diverse, nemici diverse e minacce diverse.

Il primo posto che vedremo è la Necropoli mostrata nel video-gameplay di Little Nightmares 3. Si tratta della "città dell'energia eterna e della morte certa", come la definisce la producer stessa. Un tempo abitata, è ora una città fantasma in cui tutto ciò che rimane sono sabbia, rovine, sculture e mulini a vento.

Infine, per la prima volta nella serie, sarà possibile giocare in co-op in Little Nightmares 3. Potremo invitare amici dalla propria lista, avendo così la possibilità di scegliere con chi giocare, anche se gioca su una console di vecchia generazione. In più, verrà integrata la funzionalità del Friends Pass, che consentirà di giocare anche con un amico che non possiede il gioco.