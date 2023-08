Little Nightmares 3 è ufficiale: atmosfere da urlo nel trailer della Gamescom 2023

In coincidenza dell'Opening Night Live che apre la Gamescom 2023, Bandai Namco e Supermassive Games hanno presentato ufficialmente Little Nightmares 3, il nuovo capitolo del platform adventure a vocazione horror.

"Siete pronti a ritornare nel Nulla, piccoli?", è il messaggio che accompagna il filmato con le primissime scene in-engine della prossima, ambiziosa esperienza interattiva in sviluppo presso le fucine digitali di Supermassive sotto l'egida di Bandai Namco.

Il passaggio di consegne tra i Tarsier Studios e gli autori delle avventure a tinte oscure di The Dark Pictures Anthology sarà accompagnato da una serie di novità ludiche e contenutistiche, la prima delle quali sarà rappresentata dall'introduzione di una modalità cooperativa a due giocatori che correrà lungo l'intero arco narrativo della campagna principale.

La commercializzazione di Little Nightmares 3 è prevista nel corso del 2024 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione.Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Little Nightmares 2, con tutte le analisi e i giudizi sull'avventura thrilling degli studi Tarsier.