Little Nightmares: Bandai Namco presenta il prequel per sistemi mobile

Bandai Namco Entertainment Europe e gli autori dello studio Alike annunciano Very Little Nightmares, il prequel per sistemi mobile dell'omonimo platform adventure degli studi Tarsier.

Il progetto ci permetterà di scoprire maggiori dettagli sul passato della protagonista Six e sui reali motivi della sua odissea horror all'interno del Nido. Dal punto di vista del gameplay, il titolo adotterà una visuale dall'alto simil isometrica e dei controlli intuitivi basati sull'utilizzo del touchscreen.

Chi reinterpreterà la giovane Six sul proprio tablet o smartphone iOS e Android dovrà affrontare degli enigmi ambientali originali e delle creature inedite, come possiamo intuire ammirando il trailer di presentazione confezionato dallo studio Alike e dalle immagini di gioco esplicative che trovate in calce alla notizia.

L'epopea a tinte oscure dell'intrepida protagonista di Little Nightmares è disponibile su PC, PS4 e Xbox One dall'aprile del 2017. La versione Nintendo Switch dell'avventura di Tarsier Studios è approdata sulla console ibrida della casa di Kyoto nel mese di maggio dello scorso anno ed è stata accompagnata da questo spaventoso trailer. Per quanto riguarda il prequel Very Little Nightmares, invece, non conosciamo ancora la data di lancio, anche se Bandai Namco promette di rivelarla a breve.