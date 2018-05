Little Nightmares Complete Edition è adesso disponibile su Nintendo Switch

Little Nightmares Complete Edition è disponibile da oggi su Nintendo Switch a prezzo di 34.99 euro. Per celebrare l’occasione, Nintendo ha pubblicato su Youtube un trailer di lancio in live action, che potete osservare in apertura.

Questa versione, al pari della Deluxe Edition disponibile su Playstation 4, include il gioco completo e tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati finora. Acquistando Little Nightmares Complete Edition, dunque, i giocatori otterranno anche l’espansione Secrets of the Maw, composta da tre DLC in cui indosseremo i panni del Fuggitivo, intitolati Le Profondità, Il Nascondiglio e La Residenza. Gli sviluppatori hanno confermato che sulla console ibrida della Grande N il titolo girerà in modalità docked a 720p nativi e 30fps, mentre in modalità portatile la risoluzione raggiungerà i 720p tramite upscale. Sulle nostre pagine, questa nuova edizione della particolare avventura horror di Tarsier Studios è stata premiata con un 8 pieno. Di seguito, potete leggere un estratto dal commento finale della recensione a opera di Enrico di Piramo: “Nella completezza della sua versione integrale, Little Nightmares sarà un'esperienza horror memorabile, capace di saziare gli appetiti dei fan delle produzioni Playdead, ma anche di rivelarsi un ottimo punto di ingresso per tutti gli altri giocatori intenzionati ad approcciarsi al genere”.