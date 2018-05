Little Nightmares Complete Edition: dettagli e trailer per la versione Nintendo Switch

Nella giornata di oggi, Bandai Namco e Tarsier Studios hanno diffuso un nuovo gampeplay trailer per la versione Switch di Little Nightmares: Complete Edition, atteso al lancio il 18 maggio prossimo.

Little Nightmares: Complete Edition comprende il gioco originale e tutti i contenuti rilasciati post-lancio. I giocatori, dunque, avranno accesso all'espansione Secrets of the Maw, un'espansione composta da tre DLC che ci racconta la storia di un secondo personaggio intrappolato nelle Fauci, il Fuggitivo. Su Switch, i giocatori potranno utilizzare l'amiibo di Pac-Man tramite cui sbloccare una maschera speciale da utilizzare in-game. Saranno da subito accessibili anche l'Upside-Down Teapot e la Scarecrow Mask, inizialmente disponibili come bonus pre-order.

Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ci viene inoltre confermato che Little Nightmares: Complete Edition per Switch girerà ad una risoluzione di 720p a 30fps in modalità docked, mentre si passerà ad una risoluzione in 720p upscalata quando la console sarà utilizzata in modalità portatile.

Lasciandovi alla visione del gameplay trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, vi ricordiamo che Little Nightmares: Complete Edition (corrispondente nei contenuti alla Deluxe Edition disponibile su PlayStation 4) sarà pubblicato su Nintendo Switch il 18 maggio 2018. Per tutte le informazioni sul titolo di Bandai Namco, vi rimandiamo alla nostra recensione.