Little Nightmares Complete Edition: l'edizione fisica per Switch arriva il 24 maggio

I possessori di Nintendo Switch potranno presto scoprire il misterioso universo di Six, poiché dal 24 maggio 2018 in Italia, Little Nightmares Complete Edition sarà disponibile per la console Nintendo (dal 18 maggio in digitale su eShop).

Il gioco è stato perfettamente adattato per Nintendo Switch con una risoluzione di 720p (upscalata) e 30 FPS per la modalità portatile e 720p (nativi) e 30 FPS per la modalità TV. Preparati a saltare di paura con l’aggiunta del supporto Rumble HD.

Little Nightmares Complete Edition includerà anche i bonus pre-order della versione console, come le maschere teiera rovesciata e sacco per spaventapasseri. Inoltre, saranno incluse anche tutte le storie aggiuntive dell’espansione The Secret of the Maw. Queste storie indipendenti saranno giocabili con salvataggi separati per Six e il Fuggiasco. I giocatori potranno impersonare i due protagonisti indossando un’esclusiva maschera Pakku, che sarà disponibile nel menu Extra una volta scannerizzato l'Amiibo di Pac-Man.

Little Nightmares Complete Edition è disponibile in versione retail e digitale per PlayStation 4, Xbox One e PC, tramite Steam e GOG.com, mentre debutterà su Nintendo Switch dal 24 maggio in Italia (dal 18 maggio in digitale su Nintento eShop).