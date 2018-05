Little Nightmares Complete Edition per Nintendo Switch disponibile da oggi in Italia

Little Nightmares Complete Edition è ora disponibile in formato fisico in Italia per Switch. Le Fauci non smettono mai di reclamare le proprie vittime! Ora anche gli utenti Nintendo potranno conoscere la brama e gli orrori di questo luogo misterioso.

Little Nightmares Complete Edition è stato adattato per Nintendo Switch per offrire una risoluzione a 720p (upscalata) e 30 FPS in modalità portatile e una risoluzione a 720p (nativa) e 30 FPS in modalità TV. Ora i giocatori potranno divertirsi con questa straordinaria e spaventosa avventura dove e quando vogliono sul proprio Nintendo Switch.

Little Nightmares Complete Edition include anche i bonus di prenotazione della versione console, come le maschere teiera rovesciata e sacco per spaventapasseri. Inoltre, saranno incluse anche tutte le storie aggiuntive dell’espansione The Secret of the Maw. Little Nightmares Complete Edition consente ai giocatori di vivere queste storie in maniera indipendente attraverso gli occhi di Sei e del Fuggiasco. Infine, i giocatori potranno impersonare i due protagonisti indossando un’esclusiva maschera Pakku, che potrà essere sbloccata nel menu Extra una volta scannerizzato l’amiibo di Pac-Man.