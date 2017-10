Little Nightmares Deluxe Edition arriva giusto in tempo per Halloween

: Non sai ancora come trascorrere Halloween? Voglia di stare a casa a sperimentare emozioni forti? Perfetto, prendi la Deluxe Edition die scopri la storia di Six e del mondo delle Fauci.

E una volta scoperta la trama principale, immergiti nelle oscurità di Secrets of The Maw, l’Expansion Pass del gioco, con la prima espansione The Depths, mentre la seconda, The Hideway, arriverà a novembre. La Deluxe Edition è disponibile in versione fisica per PlayStation 4 e in digitale per PlayStation 4, Xbox One e PC.



Contenuti della Deluxe Edition

Little Nightmares

Secrets of the Maw Expansion Pack, che comprende 3 contenuti aggiuntivi

The Depths

Nel primo capitolo di questa storia di fuga, che si svolge in parallelo a quella di Six, un altro prigioniero di Le Fauci, Il Fuggiasco, esplorerà il decadente e inondato scantinato di questo luogo sinistro. Per sopravvivere, Il Fuggiasco dovrà risolvere alcuni enigmi acquatici e nuotare nelle infide acque evitando di farsi catturare dalla Nonnina, il mostro abbandonato che vive in questo luogo oscuro.



Little Nightmares è disponibile in formato retail e digitale per PlayStation 4, Xbox One, Steam e GOG.com per PC. L’Expansion Pass Secrets of The Maw con tre nuovi capitoli è acquistabile su Steam, GOG, PlayStation Network e Xbox Live.