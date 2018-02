Little Nightmares: disponibile ora la terza parte di Secrets of The Maw

ha reso disponibile, il terzo e ultimo capitolo di, espansione di. Nei primi due capitoli, The Hideaway , il Fuggiasco era riuscito a eludere con successo l’ira della Nonnina scoprendo la storia dei Nomini.

The Residence pone di nuovo il Fuggiasco contro la misteriosa Signora. Incluso nell’Expansion Pass del pluriacclamato Little Nightmares di Tarsier Studios, The Residence è disponibile da oggi su PlayStation Network, Xbox Games Store, Steam, GOG.com e altri distributori per PC.



Un nuovo video mostra il tetro nascondiglio della Signora e nuovi e spaventosi nemici da cui il giocatore dovrà fuggire. Evitare gli oscuri mostri evocati dalla Signora e risolvere alcuni enigmi letali sarà l’unico modo per sopravvivere alla lussuosa dimora del terrore. Armato solo della sua torcia, il Fuggiasco dovrà respingere le illusioni da incubo ed evitare le trappole piazzate nella strana libreria per fare finalmente luce sui segreti più oscuri di The Maw.



Little Nightmares è ora disponibile in formato retail e digitale per PlayStation 4, Xbox One, Steam e GOG.com per PC, insieme all'Expansion Pass Secrets of The Maw con tre nuovi capitoli.