Little Nightmares: disponibili il DLC The Hideaway e la demo del gioco

ha pubblicato il scondo DLC di, intitolato, come parte parte dell'Expansion Pass. Il pacchetto è ora disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Il secondo episodio dell'arco narrativo Secrets of the Maw presenta nuovi puzzle e meccaniche di gioco leggermente più complesse, maggiormente votate alla risoluzione di enigmi che all'esplorazione. Il terzo e ultimo contenuto scaricabile è invece previsto per il 10 febbraio 2018, maggiori dettagli arriveranno nei prossimi mesi.

Segnaliamo, inoltre, che il publisher ha reso disponibile la demo di Little Nightmares per PlayStation 4 e Xbox One, la versione di prova permette di provare il primo livello dell'avventura. Una buona occasione per testare con mano uno dei titoli più interessanti degli ultimi tempi.