Little Nightmares Enhanced Edition presto su PS5 e Xbox Series X/S? Spunta un nuovo rating

Si torna a parlare di una possibile riedizione di Little Nightmares per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Già la scorsa estate Little Nightmares Enhanced Edition era comparso sulla rating board australiana, e adesso ulteriori indizi arrivano dall'ESRB.

La nota rating board americana ha infatti valutato Little Nightmares Enhanced Edition per PC e console PlayStation e Xbox di attuale generazione, con una breve descrizione del prodotto che ricorda come l'avventura prodotta da Bandai Namco sia un Puzzle Platform a tinte horror che non disdegna qualche scena un poco più violenta per mostrare, ad esempio, le morti della protagonista Six. Il rating del gioco è in ogni caso "T", e si cita la presenza di sangue e violenza oltre ad acquisti in-game.

Considerata la comparsa delle nuove versioni anche sul portale dell'ESRB non è da escludere che Bandai Namco possa avere annunci ufficiale da fare nel prossimo futuro: con Little Nightmares 3 confermato per il 2024 non è da escludere che la compagnia nipponica voglia cavalcare l'onda del nuovo capitolo per un rilancio anche dei vecchi episodi sulle console attuali, con i fan che possono così ingannare più facilmente l'attesa del terzo capitolo al momento ancora sprovvisto di una data d'uscita definitiva.

Ricordiamo che intanto Little Nightmares è già disponibile da qualche anno su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e sistemi mobile.