Little Nightmares gratis su PC: l'offerta di Bandai Namco in attesa del sequel

Dopo avervi presentato tutti i dettagli su Little Nightmares 2, vi segnaliamo un'interessante iniziativa avviata da Bandai Namco, che ha deciso di rendere disponibile per tutti i giocatori la prima avventura di Six.

Dopo aver incluso il primo Little Nightmares tra i Games With Gold di gennaio 2021, il colosso videoludico ha infatti deciso di proporre gratuitamente il titolo anche all'utenza PC. Per procedere al download gratuito, gli utenti interessati devono accedere allo store Bandai Namco. Da qui, raggiungendo la scheda dedicata alla produzione di Tarsier Studio, è possibile aggiungere al proprio carrello la Standard Edition di Little Nightmares e procedere all'acquisto senza alcun tipo di spesa. Si otterrà così una key da utilizzare su Steam, per riscattare sulla piattaforma Valve il gioco gratis. Di seguito, per comodità, vi riportiamo il link alla pagina della promozione:

Al momento, non sembrano essere disponibili dettagli in merito al periodo durante il quale l'offerta resterà attiva: il consiglio è dunque quello di approfittarne il prima possibile. Segnaliamo inoltre che la diffusione della notizia ha causato rallentamenti sul negozio digitale di Bandai Namco. Per gli utenti pronti a vestire i panni diper la prima volta, ricordiamo che il sequel sarà presto disponibile.approderà infatti sul mercato il prossimo