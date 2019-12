Little Nightmares, Mega Man e Forza Horizon 4 tra i Deals With Gold della settimana

Il periodo natalizio è quello in cui tradizionalmente si spendono più soldi, che sia per fare i regali ai proprio cari o per farne uno a sé stessi, una coccola che tradizionalmente magari non ci saremmo concessi. Ecco perché le notizie relative agli sconti sui videogame soprattutto in questo periodo cadono davvero a fagiolo.

Questa settimana, come ogni martedì, arrivano i nuovi sconti con i Deals With Gold, e sono in lista alcuni giochi che vale davvero la pena recuperare, se ancora non li aveste giocati. Uno fra tutti? Little Nightmares: l'IP di Bandai Namco è scontata del 75% per i prossimi sette giorni, vale a dire che per portarvela a casa dovrete spendere solo 4.99 euro. Mica male, no? Qui trovate la nostra recensione di Little Nightmares per approfondire.

Sconti corposi poi anche per quanto riguarda Forza Horizon 4, che trovate scontato del 40% nella sua Standard Edition e del 50% nella Ultimate Edition, per cui se volete passare le feste sgommando come non mai, sapete cosa fare. Anche in questo caso, se voleste saperne di più sul gioco potete dirigervi verso la nostra recensione di Forza Horizon 4.

Da segnalare inoltre diverse buone offerte per il franchise di Mega Man, dall'undicesimo capitolo alla collection per i 30 anni, e le Legacy Collection, tutto venduto a prezzo decisamente scontato.

Per l'elenco completo dei giochi in offerta vi rimandiamo alla pagina ufficiale del buon Major Nelson e vi ricordiamo che gli sconti saranno attivi, come di consueto, per una settimana. Che ne pensate? Avete già fatto la vostra lista della spesa?