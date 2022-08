Little Nightmares, Outlast 2 e tanti altri giochi PS4 e PS5 a meno di cinque euro

Ormai lo sapete, noi siamo fieri sostenitori del motto poca spesa massima resa e per questo spesso vi segnaliamo interessanti offerte sugli store digitali. In questo caso siamo andati a scavare su PlayStation Store per trovare i migliori giochi in sconto a meno di cinque euro e abbiamo scoperto titoli molto interessanti.

Qualche esempio? Rayman Legends a 4.99 euro, Slime Rancher a 4.99 euro e Outlast al super prezzo di 1,89 euro. E ancora, Little Nightmares di Bandai Namco a 4,99 euro e Outlast 2 a 2,99 euro. E possiamo continuare con Need for Speed a 4.99 euro, Star Wars Battlefront Edizione Definitiva a 4.99 euro, Broforce a 2.99 euro e Inside a 4,99 euro.



Anche Plants vs Zombies Garden Warfare costa 4.99 euro, così come Prison Architect e Mirror's Edge Catalyst. Volete spendere meno? In questo caso vi segnaliamo il divertente indie Speedrunners a 99 centesimi.



Erica costa 4.99 euro, segnaliamo anche Metro 2033 Redux a 3.99 euro, Homefront The Revolution a 1.99 euro, Limbo a 2.24 euro e Twisted Metal Black a 4,99 euro. In chiusura, il divertente Scott Pilgrim vs The Wold the Game Complete Edition a 4.94 euro, Alienation a 4.99 euro e Lords of the Fallen a 4,99 euro.