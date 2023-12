Little Nightmares: piccoli brividi per grandi emozioni da vivere su iOS e Android

Uno dei migliori videogiochi tra il macabro e il fiabesco è appena approdato su iOS e Android: ci riferiamo a Little Nightmares, il platform adventure a tinte oscure lanciata in origine da Tarsier nel 2017 e disponibile da oggi, martedì 12 dicembre, su sistemi mobile in una versione riveduta e ottimizzata.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Little Nightmares è un'avventura a scorrimento intrisa di elementi thrilling che verte attorno alle gesta compiute da Six, un giovane chiamato a fuggire dalle Fauci di una vasta e misteriosa nave piena di anime corrotte e desiderose di cibarsi del nostro alter-ego.

Il titolo propone tutta una serie di enigmi, sequenze stealth e sessioni platform che si alternano armoniosamente per delineare un quadro ludico mai banale e una storia piena di colpi di scena. La nuova versione Little Nightmares è stata realizzata da Playdigious in collaborazione con Bandai Namco Europe e promette di offrire un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente grazie agli interventi compiuti per farne aderire il gameplay al nuovo contesto mobile.

Il gioco è acquistabile con uno sconto del 30% sul prezzo di lancio (6.99 € invece di 8.99 €) fino al 19 dicembre. In questa sua ultima iterazione per iOS e Android, Little Nightmares propone un'interfaccia rinnovata, gli Obiettivi del Game Center, i progressi iCloud condivisi tra più dispositivi e la compatibilità con MFicontroller. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Little Nightmares.