Little Nightmares potrebbe arrivare su Nintendo Switch?

è in arrivo su Nintendo Switch?non ha ancora annunciato nulla a riguardo ma un rivenditore russo ha inserito il gioco nei propri listini, avviando le prenotazioni per l'edizione Switch.

Un dipendente del negozio (rimasto anonimo) ha confermato che Little Nightmares uscirà su Switch, la notizia arriva da una nota inviata dal distributore locale ai negozianti del paese, tuttavia non ci sono dettagli più precisi a riguardo.

Con ogni probabilità Bandai Namco pubblicherà su Switch la Deluxe Edition del gioco, la quale include l'espansione Secrets of the Maw che garantisce l'accesso a tre diversi DLC. Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte del publisher.