Little Nightmares ha raggiunto e superato il traguardo del milione di copie vendute

Il publisher Bandai Namco ha quest’oggi annunciato che Little Nightmares, evocativa avventura dalle tinte horror a opera di Tarsier Studios, ha venduto oltre un milione di copie. Il dato comprende sia le copie fisiche che quelle digitali.

“Siamo davvero orgogliosi delle vendite del nostro primo gioco, ha superato di molto le nostre aspettative. Little Nightmares rientra nella sfera dei giochi indie, e il fatto che un milione di utenti abbiano giocato il nostro titolo è meraviglioso. È un traguardo importantissimo sia per Tarsier Studios che per Little Nightmares. Essere riusciti a creare un gioco che ha avuto così tanto successo è la prova che abbiamo fatto bene a prendere una nuova direzione, è una sensazione fantastica”, ha affermato il CEO di Tarsier Studios Andreas Johnsson. Little Nightmares ha debuttato ad aprile dello scorso anno su Playstation 4, Xbox One e PC, e ha successivamente ricevuto Secrets of the Maw, un'espansione suddivisa in tre capitoli (Le Profondità, Il Nascondiglio e La Residenza) che narra le vicende di un secondo prigioniero delle Fauci. Il titolo è poi approdato su Nintendo Switch a maggio 2018 con la Little Nightmares Complete Edition, versione comprensiva di tutti i contenuti scaricabili. Che ne pensate di questo risultato?