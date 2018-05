Little Nightmares: uno spaventoso trailer in live action per celebrare il lancio su Switch

Little Nightmares: Complete Edition, versione definitiva dell'avventura horror sviluppata da Tarsier Studios, è finalmente disponibile da oggi su Nintendo Switch. Per celebrare il lancio sull'ibrida della casa di Kyoto, Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer il live action che potete trovare in apertura di articolo.

Il filmato mostra un uomo impegnato a giocare a Little Nightmares su Switch prima in modalità handheld, e poi in modalità TV una volta tornato a casa. La sua sessione di gioco, tuttavia, verrà spesso interrotta da alcune apparizioni ed eventi paranormali in linea con le atmosfere che possiamo vivere all'interno del gioco di Tarsier Studios.

Segnaliamo che Little Nightmares per Nintendo Switch supporta l'HD Rumble, e gira a 30fps e 720p di risoluzione in modalità docked, e a 30fps e 720p upscalati quando in modalità portatile. Il port include tutti i DLC e contenuti aggiuntivi pubblicati ad oggi dagli sviluppatori.

Lasciandovi alla visione del filmato che vi abbiamo riportato in cima, ricordiamo che Little Nightmares è ora disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Per conoscere tutti i dettagli sulla Complete Edition del gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione. Ricordiamo infine che l'edizione retail della versione Switch sarà pubblicata da Bandai Namco a partire dal 24 maggio prossimo.