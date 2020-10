Little Nigthmares 2, l'orrore si prepara a tornare: tutti i dettagli in video!

Le ultime notizie sul sequel dell'apprezzato Little Nightmares risalivano al mese di agosto: ora, il gioco è tornato a mostrarsi in azione e sembra pronto a portare con sé una cupa dose di sano orrore.

Giusto in tempo per Halloween, il nostro Marco Mottura ha infatti avuto modo di testare una nuova Demo di Little Nightmares II. Dopo aver trascorso circa trenta minuti in compagnia dei piccoli Six e Mono, all'orizzonte sembrano delinearsi promettenti scenari carichi di ansiogena inquietudine. Per raccontarvi ogni dettaglio sul ritorno del cupo universo a tinte dark dell'IP, la Redazione di Everyeye ha confezionato una nuova video anteprima di Little Nightmares II. Come di consueto, il filmato è raggiungibile direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.

Oltre che alla Redazione, il gioco edito da Bandai Namco è tornato a mostrarsi anche al pubblico, grazie al recente trailer di Little Nightmares 2. Al debutto della produzione, lo ricordiamo, manca ancora qualche tempo: la data di pubblicazione del titolo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch è infatti fissata per il prossimo 11 febbraio 2021. Il team di Tarsier Studios ha già confermato che sarà pubblicato un upgrade gratis per Little Nightmares II su PS5 e Xbox Series X.