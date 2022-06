Little Noah: il roguelite fantasy si lancia in video su PC, PlayStation e Nintendo Switch

Tra le tante sorprese del Nintendo Direct Mini del 28 giugno spicca l'annuncio, con tanto di video gameplay, dell'avvenuta commercializzazione del platform roguelite Little Noah Scion of Paradise su PC, Nintendo Switch e console PlayStation (nella sola versione PS4 retrocompatibile con PS5).

La protagonista di questa frizzante avventura venata di elementi ruolistici e tattici è Noah, una geniale alchimista che solca i cieli del suo mondo fantasy pilotando una gigantesca aeronave. Giunta nei pressi del Porto Manacloud, la nostra intrepida alter-ego fa la conoscenza di un misterioso gattino che, appena salito a bordo, sprigiona uno strano potere che scatena una violenta tempesta che la costringe ad attraccare e andare alla ricerca dei pezzi con cui riparare la sua aeronave.

L'esperienza di gioco confezionata dagli sviluppatori di Grounding Inc. si focalizza appunto sulle missioni da dover svolgere per reperire i materiali e gli schemi con cui approntare le riparazioni della nave fluttuante di Noah.

L'esplorazione delle rovine darà alla nostra alter-ego anche la possibilità di acquisire i Lilliput necessari a migliorare le statistiche ed evolvere l'equipaggiamento di Noah. Sfruttando il mana e gli altri oggetti accumulati lungo il cammino sarà possibile ritornare in azione dopo essere caduti in battaglia, un approccio tipicamente roguelite che dovrebbe garantire ore e ore di divertimento ai patiti del genere e a chi è alla costante ricerca di sfide sempre più impegnative. Date un'occhiata alle immagini e al video di presentazione di Little Noah Scion of Paradise e fateci sapere che cosa ne pensate di questo platform ruolistico.