Little Orpheus: l'avventura 'retro sci-fi' arriva su PC, Switch, PlayStation e Xbox

A due anni dall'approdo di Little Orpheus su Apple Arcade, The Chinese Room e Sumo Digital confermano che la loro frizzante avventura "retro sci-fi" sta per arrivare su PC, Nintendo Switch, PlayStation e Xbox.

La nuova versione dell'opera sfornata dalle fucine creative inglesi dopo i successi di Dear Eshter, Amnesia A Machine for Pigs ed Evberybody's Gone to the Rapture vanterà tutti i contenuti dell'edizione fruibile su sistemi iOS dagli abbonati ad Apple Arcade e dei bonus rappresentati dalla modalità Lost Recordings e dall'Episodio 9 A Rush of Onion to the Head.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Little Orpheus narra le mirabolanti gesta compiute da Ivan Ivanovich, un coraggioso cosmonauta sovietico disposto a tutto pur di raggiungere il centro della Terra. Il viaggio intrapreso da Ivanovich sarà pieno di pericoli e condurrà i suoi emuli a ripercorrere idealmente le migliori opere di fantascienza della metà del Novecento, trattando tematiche come la Guerra Fredda e il rapporto tra i Paesi occidentali e l'Unione Sovietica.

Oltre alla riformulazione dei controlli, la trasposizione per PC e console di Little Orpheus proporrà un comparto grafico rimasterizzato con texture ad alta risoluzione, nuove mosse e animazioni, effetti di illuminazione migliorati e un audio ottimizzato con suono surround 5.1. Date un'occhiata alle immagini e al video che trovate in cima e in calce alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo atteso al lancio su PC e console per l'1 marzo 2022.