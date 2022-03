Little Orpheus, rinviata l'uscita su PC e console a causa della guerra Russia-Ucraina

Doveva essere disponibile dal primo marzo 2022 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, ma Little Orpheus ha mancato il debutto. The Chinese Room e Sumo Digital hanno infatti annunciato il rinvio a data da destinarsi delle nuove versioni.

Il motivo è purtroppo collegato all'attuale conflitto tra la Russia e l'Ucraina che sta catalizzando l'attenzione di tutto il mondo con i suoi eventi in continua evoluzione. Considerato che, tra le sue tematiche, Little Orpheus tratta anche il periodo della Guerra Fredda e i rapporti tra l'Unione Sovietica e il mondo occidentale, gli autori non hanno ritenuto opportuno pubblicare il gioco in questo momento storico, non comunicando una nuova data per il loro progetto.

"Alla luce dei recenti eventi mondiali, il lancio di Little Orpheus è rinviato", si legge in una nota pubblicata sulla pagina Steam del titolo, che prosegue ricordando che comunque Little Orpheus è disponibile su Apple Arcade: "Sebbene Little Orpheus sia stato lanciato originariamente su Apple Arcade a giugno 2020 e non si riferisce direttamente agli attuali eventi globali, riteniamo che alcuni dei temi e contenuti presenti potrebbero infastidire i giocatori in questo momento. Vi ringraziamo per la comprensione e condivideremo maggiori informazioni più avanti".

Bisognerà quindi ancora aspettare prima di poter giocare l'avventura di The Chinese Room su PC e console, ma fin quando la guerra proseguirà resta molto difficile ipotizzare quando Little Orpheus farà il suo ritorno.