Little Town Hero in arrivo su Nintendo Switch: prima ora di gameplay del gioco Game Freak

Tra pochissimi giorni, i giocatori potranno provare la nuova creatura di casa Game Freak. Attualmente impegnata anche nella realizzazione di Pokemon Spada e Scudo, la software house è infatti pronta alla pubblicazione di Little Town Hero.

Attesa in esclusiva su Nintendo Switch, la nuova IP è ora protagonista di un ricco video gameplay. La redazione di GameXplain ha infatti pubblicato un interessante sessione di gioco, grazie alla quale è possibile dare in anteprima uno sguardo a quelle che saranno le prime fasi di questa nuova avventura videoludica. In particolare, il filmato mostra la prima ora di gioco di Little Town Hero ed offre una prima panoramica sulle caratteristiche della produzione.



Il video gameplay, disponibile in apertura a questa news, si apre mostrando un imponente e bianco castello, sorvegliato da alcune guardie. Nei paraggi si aggirano due giovani, tra i quali il nostro alter ego videoludico, il cui nome canonico è Axe. Il filmato presenta inoltre l'ambientazione del gioco: un misterioso villaggio, da cui gli abitanti non hanno il permesso di allontanarsi. È inoltre possibile dare uno sguardo al combat system di Little Town Hero. Cosa ve ne pare?



Vi ricordiamo che il gioco Game Freak sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal prossimo 16 ottobre. Recentemente, un nuovo trailer di Little Town Hero ha presentato i personaggi che incontreremo nel titolo.