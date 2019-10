Little Town Hero: Game Freak svela la durata del suo nuovo titolo!

È ormai prossima la data di pubblicazione di Little Town Hero, atteso in esclusiva su Nintendo Switch, ed il team di sviluppo svela alcuni dettagli sulla sua nuova produzione.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di NintendoLife, Masao Taya, di Game Freak, ha discusso diversi interessanti aspetti dell'inedita IP. Tra questi ultimi, troviamo anche alcune riflessioni su quella che sarà la longevità di Little Town Hero. Nell'approfondire questo aspetto, Masao Taya ha dichiarato: "Questo gioco non è un gioco di avventura con enormi mappe. L'unica area in cui il protagonista principale avrà la possibilità di muoversi è un unico, piccolo villaggio". Questa location è stata già mostrata al pubblico: recentemente, infatti, la community videoludica ha potuto osservare un video gameplay dedicato alla prima ora di gioco di Little Town Hero.



Il membro della software house nota per aver portato sul mercato videoludico la serie Pokemon ha in seguito offerto dettagli più specifici. Per i giocatori che acquisiranno rapidamente familiarità con il combat system di Little Town Hero, il tempo necessario a completare l'avventura potrebbe aggirarsi sulle dieci o dodici ore. "Se si ha bisogno di un po' di più per comprendere il sistema" - ha aggiunto Masao Taya - allora le tempistiche potrebbero aggirarsi sulle quindici o venti ore.