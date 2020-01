Little Town Hero: il gioco degli autori di Pokemon arriverà su PS4 in primavera

Il publisher Rainy Frog ha annunciato che pubblicherà in Giappone la versione fisica per PlayStation 4 di Little Town Hero, RPG sviluppato dagli autori di Pokemon e attualmente disponibile solo su Nintendo Switch. La versione digitale sarà pubblicata da Game Freak.

Il 17 gennaio scorso NIS America ha annunciato i piani per pubblicare una edizione retail del gioco per Switch in Nord America ed Europa mentre nulla è stato annunciato per quanto riguarda il porting su PlayStation 4, probabilmente destinato ad arrivare in Occidente in un secondo momento rispetto alla data di pubblicazione giapponese fissata per il 23 aprile.

"La storia è ambientata in un remoto villaggio ai confini del mondo. L'unica porta che conduce all'esterno è sorvegliata da un castello, e agli abitanti non è permesso di lasciare il villaggio. Ma per la maggior parte degli abitanti non è un problema. Sono soddisfatti della loro vita e non pensano ad altro. Tuttavia, il protagonista è un po' diverso dagli altri e non vede l'ora di esplorare il mondo. Un giorno, un "mostro" fa la sua comparsa nel villaggio, terrorizzando gli abitanti che non avevano mai pensato che potesse esistere qualcosa del genere. Il protagonista riesce ad affrontarlo usando una misteriosa pietra rossa che ha trovato nelle miniere di carbone. Mentre difende il villaggio, svela gradualmente l'origine delle pietre e dei mostri… A differenza di altri giochi di ruolo, in Little Town Hero non è necessario affrontare ripetutamente mostri deboli per accumulare esperienza e salire di livello. L'importante è trovare una buona strategia per sconfiggere i vari boss in combattimenti uno contro uno."

Al momento non è chiaro se questa nuova edizione includerà contenuti extra oltre a presentare un comparto tecnico migliorato e un sistema di controllo riprogettato per il DualShock 4, restiamo in attesa di eventuali chiarimenti in merito.