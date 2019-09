Little Town Hero: il gioco di Game Freak si mostra in un nuovo trailer

I ragazzi di Game Freak, gli sviluppatori della serie Pokemon, hanno presentato un trailer per il loro nuovo RPG Little Town Hero. Il breve video di 30 secondi mostra il combattimento con un mostro e alcune delle abilità che saranno disponibili in combattimento.

Little Town Hero è ambientato in un piccolo villaggio in cui gli abitanti hanno il divieto di partire. Il personaggio che sarà interpretato dai giocatori invece vuole esplorare il mondo ma viene fermato da un mostro che attacca il villaggio. Usando una strana pietra rossa e aiutato dai suoi concittadini riuscirà a respingere le forze oscure che incontrerà sul suo cammino.

Le musiche di Little Town Hero sono state scritte da Toby Fox, già autore di Undertale. Solo qualche settimana fa era stato presentato un trailer in occasione dell’annuncio della data di lancio del gioco. Vi ricordiamo che Little Town Hero, di cui trovate uno speciale sulle nostre pagine, uscirà il 16 ottobre per Nintendo Switch.