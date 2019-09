Little Town Hero: pubblicato il character trailer per il titolo degli autori di Pokemon

I ragazzi di Game Freak (sviluppatori della serie Pokémon) hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Little Town Hero, che introduce una buona parte dei personaggi che daranno vita alle vicende narrate in questo coloratissimo JRPG. Ad accompagnare il filmato, la colonna sonora composta da Toby Fox (l'autore di Undertale) e Hitomi Sato.

Tra linee di dialogo e qualche scena di combattimento, il filmato presenta Ascia, desideroso di oltrepassare i confini del proprio villaggio per scoprire il mondo e Pasmina, una vecchia amica di Axe che trascorre le sue giornate a curare il gregge di pecore in compagnia di sua nonna.

Possiamo poi osservare Nelz (il miglior amico di Axe) e tanti altri personaggi, tra i quali Ember, Minnie, Matock, Angard, King e... Beh, non vogliamo annoiarvi, il trailer vi attende in copertina.

Little Town Hero, conosciuto con il nome in codice Town, è stato uno dei protagonisti del Nintendo Direct del 5 settembre e farà il suo debutto in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 16 ottobre. Alcune sequenze gameplay di Little Town Hero possono essere osservate grazie al Trailer realizzato dagli sviluppatori per annunciare la data di lancio.

Il protagonista dell'avventura, Ascia, sarà chiamato a combattere le pericolose creature che intralceranno il suo cammino grazie all'utilizzo di una misteriosa pietra rossa. Di recente è stato pubblicato un breve trailer che dovrebbe aiutarvi a farvi un'idea più precisa dei combattimenti in Little Town Hero.