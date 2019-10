Little Town Hero: storia e sistema di combattimento del nuovo gioco di Game Freak

In un'intervista concessa ai colleghi di Nintendo Life, Masao Taya, director di Little Town Hero, ha approfondito alcuni aspetti del gioco di Game Freak tra cui la storia, il sistema di combattimento, il comparto audio e il rapporto con la serie Pokemon.

Taya ha fornito alcuni dettagli sulla storia: Axe, il protagonista del gioco, non vuole lasciare il suo villaggio ma è solo curioso di scoprire il mondo circostante. La sua curiosità viene arguita dal fatto che "non gli è permesso di andarsene". Nel corso del gioco si capirà che parte della storia è legata al padre del nostro eroe. Per quanto riguarda il sistema di combattimento, il director ha confermato che sarà basato su una sorta di Digital CCG (Digital Collectible Card Games). Il sistema costringerà i giocatori a scegliere attentamente le proprie mosse, con l'obbiettivo di mettere i personaggi in una "posizione di vantaggio". Tuttavia, rispetto ai giochi della serie Pokemon, il numero di nemici su schermo sarà limitato. Infine Taya non ha risparmiato una mensione a Toby Fox, già compositore delle musiche di Undertale, che ha lavorato alla colonna sonora di Little Town Hero.

Le nuove informazioni su Little Town Hero arrivano dopo la pubblicazione di un lungo video di gameplay. Non resta molto per mettere le mani sul nuovo titolo di Game Freak. Little Town Hero (di cui potete leggere la nostra anteprima qui) uscirà il 16 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch.