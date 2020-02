Little Town Hero: la versione PS4 arriva insieme all'edizione fisica per Nintendo Switch

L'edizione PS4 di Little Town Hero ha finalmente una data d'uscita ufficiale: NIS America la pubblicherà in Occidente insieme alla "Big Idea Edition" che trovate nella foto allegata alla news e alla versione fisica per Nintendo Switch, il 5 Giugno in Europa, come annunciato direttamente dall'azienda.

La Big Idea Edition costerà 49.99 dollari e includerà una copia del gioco, l'artbook, un poster, un set di spillette e la colonna sonora su CD, composta da Toby Fox. In Giappone invece, sia la versione PS4 sia quella fisica di Nintendo Switch, saranno disponibili due mesi prima circa, il 23 Aprile.

Il gioco in edizione digitale è invece già disponibile dallo scorso ottobre. La versione retail aggiungerà un livello di difficoltà più semplice, che indebolisce gli attacchi e la difesa dei nemici, e fa apparire meno spesso gli effetti speciali causati dai nemici. La versione digitale, presumibilmente, riceverà questa feature come aggiornamento il giorno dell'uscita.

Little Town Hero è il nuovo gioco di Game Freak, gli autori di Pokémon Spada e Scudo. La storia narra del giovane Axe, che scopre di poter combattere utilizzando il potere di una pietra misteriosa, che trasforma le sue idee in attacchi. Se volete approfondire, date un'occhiata alla nostra anteprima di Little Town Hero.