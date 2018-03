Il magico mondo diarriverà tra due mesi! L’action RPG 3D sarà infatti disponibile dal 15 maggio 2018 via PlayStation Network per PlayStation 4 e via Steam.

Per festeggiare la novità, Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi il trailer di apertura e nuovi screenshot del gioco.



Con una storia originale creata dalla popolare serie anime di Studio Trigger, azienda di produzione di anime con base a Tokyo, Little Witch Academia: Chamber of Time includerà tutti i personaggi principali e diverse cutscene animate realizzate da Trigger.