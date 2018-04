Little Witch Academia Chamber of Time: Bandai Namco svela nuovi dettagli sul multiplayer

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che Little Witch Academia Chamber of Time offrirà una modalità Multiplayer per tutti i giocatori. Dall'uscita del gioco il 15 maggio i giocatori potranno unire le forze o competere in questa modalità.

Le online feature saranno aggiunte tramite una Day One Patch che darà accesso al Multiplayer. Nel caso i giocatori fossero stanchi di andare in giro per i dungeon, possono fare un break con le battaglie PvP: scopriranno battaglie in 3 match e dovranno scegliere una differente modalità per ogni scontro. Le 5 diverso modalità tra cui scegliere sono:

Il team che distrugge più ostacoli entro il tempo limite vince

Il team che sconfigge più nemici entro il tempo limite vince

Il team con il punteggio più alto entro il tempo limite vince

Il team che infligge più danni ai nemici/avversari entro il tempo limite vince

Il primo team che colleziona più loot entro il tempo limite vince

I giocatori potranno divertirsi con la nuova modalità co-op sia online che offline. Tutti i dungeon saranno giocabili con il co-op offline, mentre la co-op online sarà disponibile nell’Infinite Dungeon dove i protagonisti dovranno aiutarsi per procedere nelle profondità del dungeon. Sarà anche possibile creare e ospitare una stanza per reclutare i partecipanti o semplicemente entrare in una stanza creata da un altro giocatore. La cooperazione sarà fondamentale per il successo in questa nuova modalità.